Stiri pe aceeasi tema

Flota rusa a Marii Negre a respins un atac cu drone asupra portului Sevastopol din Crimeea in primele ore ale zilei de luni, a declarat guvernatorul prorus al orasului pe retelele sociale, relateaza Reuters."Conform ultimelor informatii: o drona de suprafata a fost distrusa ... a doua a explodat…

Presedintele american Joe Biden a declarat sambata seara ca armata americana a desfasurat o operatiune pentru a extrage personalul guvernamental american din Khartoum, informeaza Agerpres.Biden a adaugat ca Washingtonul a suspendat temporar operatiunile de la ambasada sa, in timp ce luptele continua…

Presedintele american Joe Biden il va primi pe omologul sau filipinez Ferdinand Marcos Jr. la Casa Alba in ziua de 1 mai pentru a discuta despre cooperarea economica si regiunea indo-pacifica, au informat vineri administratiile de la Washington si Manila, transmite Reuters.Relatiile dintre doua state…

Republica Ceha a furnizat sute de piese de echipament militar greu Ucrainei in ultimul an, intre care 89 de tancuri, a declarat miercuri, la Varsovia, premierul ceh Petr Fiala dupa intrevederea cu presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters.

Președintele american Joe Biden se va intalni miercuri cu liderii din flancul estic al NATO pentru a-și arata sprijinul pentru securitatea acestora, dupa ce Moscova a suspendat un tratat istoric de control al armelor nucleare, scrie Reuters. Biden a sosit la Varșovia luni, dupa o vizita surpriza…

Serviciul federal de securitate rus (FSB) a precizat marti ca nu i-a oferit niciun fel de garantii de securitate presedintelui american Joe Biden dupa ce Washingtonul a informat Moscova ca liderul de la Casa Alba va face o vizita la Kiev, transmite Reuters.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata ca Europa este "indirect, in razboi cu Rusia", in conditiile in care mai multe tari europene se angajeaza sa trimita tancuri de lupta pentru a ajuta Ucraina sa lupte impotriva invaziei Moscovei, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

Un grup de cinci congresmeni - atat democrati, cat si republicani - i-au trimis o scrisoare presedintelui american Joe Biden, solicitand administratiei sale sa trimita avioane de lupta F-16 in Ucraina, relateaza CNN, potrivit news.ro.