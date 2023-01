Nebunie totală a vremii - Temperaturi de primăvară sau chiar vară în primă iarnă. Se doboară record după record Final de aprilie sau mijloc de ianuarie? In doua zile au fost in Romania mai multe temperaturi de peste 20 de grade C in ianuarie decat in zeci de ani de masuratori meteo. Care au fost cele mai spectaculoase recorduri și premiere? Unde au fost peste +20 C in ianuarie in ultimii 85 de ani? Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania va participa cu o delegatie de 18 sportivi la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) 2023, editia de iarna, la Friuli Venezia Giulia (Italia), in perioada 21-28 ianuarie, a anuntat Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, joi, pe pagina sa de Facebook. Fii la curent cu cele mai…

- Meteorologii au emis miercuri avertizari cod galben, anuntand intensificari ale vantului in mai multe zone ale tarii si viscol in zona de munte, incepand din 5 ianuarie, ora 2:00 pana in 6 ianuarie la ora 12:00. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Campioana CFR Cluj a ajuns in primavara europeana, fiind din nou singura echipa din Romania care reuseste acest lucru, din cele patru avute la startul sezonului 2022/2023, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Duminica, 11 decembrie, a fost cea mai calda zi din aceasta iarna, temperatura ajungand la 22 de grade Celsius la Oltenița. Metorologul Oana Paduraru a explicat pentru „Adevarul” ca in aceasta iarna vom mai avea zile atat de calde. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O intrerupere de curent in acest sezon este posibila, dar nu este sigur ca se va intampla. Cu toate acestea, chiar și o intrerupere completa a curentului nu ar trebui considerata „sfarșitul lumii”. Acest lucru a fost declarat de șeful Ukrenergo, Volodymyr Kudrytsky. Fii la curent cu cele mai…

- Ninsori și ploi puternice ne așteapta și luni, 21 noiembrie. Deși temperaturile vor fi mai ridicate in sud-estul țarii, fenomene de iarna sunt anunțate in toata țara. Trei coduri galbene sunt in vigoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Patru persoane au fost spitalizate dupa ce au fost ranite intr-un atac armat vineri in apropiere de un colegiu din Montreal, au indicat surse politienesti, citate de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Romania trece la ora de iarna in acest weekend, mai exact in noaptea de sambata spre duminica. Ceasul se da inapoi cu o ora, astfel incat ora 04.00 devine ora 03.00. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…