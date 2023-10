Nebunie pe piața imobiliară din București: Apartamentele noi se vând cu 10% mai ieftin decât cele vechi Prețul solicitat pe metru patrat pentru apartamentele noi de vanzare a crescut cu 7% in luna septembrie a.c, fața de aceeași luna a anului anterior, in timp ce prețul apartamentelor vechi a crescut, in medie, cu 6%, conform celor mai recente date de pe Storia.ro, platforma de imobiliare lansata de OLX. Fața de anul trecut, in luna septembrie a.c., romanii au vizualizat cu 6% mai multe pagini cu anunțuri de apartamente oferite spre vanzare și au realizat cu 14% mai multe contactari (contactarile sunt interacțiunile intre cei sunt in cautarea unei locuințe și cei care publica anunțuri de vanzare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

