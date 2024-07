Nebunie pe aeroporturile lumii: avioane blocate la sol! Sunt afectate bănci, magazine și televiziuni BBC raporteaza ca numeroase banci, instituții media și companii aeriene sunt afectate de o intrerupere majora a serviciilor informatice vineri. UPDATE 11:40 „CliențiiWizz Air se pot confrunta cu perturbari in intreaga rețea, serviciile de pe website și aplicațiile mobile fiind temporar indisponibile”, a transmis compania la solicitarea HotNews.ro. Urmatoarele servicii online nu sunt disponibile in […] The post Nebunie pe aeroporturile lumii: avioane blocate la sol! Sunt afectate banci, magazine și televiziuni appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Microsoft a anunțat vineri o intrerupere a serviciilor care afecteaza aplicațiile sale Microsoft 365. Intreprinderi din intreaga lume au fost afectate, printre care și companii aeriene, banci și companii de telecomunicații, potrivit CNN și Sky News.O intrerupere globala a creat haos pe intreaga planeta.…

- Situații neplacute pentru persoanele care calatoresc cu avionul. Mai mulți calatori din intreaga lume au intampinat probleme in momentul in care au vrut sa se imbarce, dupa o intrerupere globala a internetului. Companiile aeriene și aeroporturile au raportat probleme, multe zboruri fiind la sol.

- De la inceputul zilei, numeroase organizații din intreaga lume s-au confruntat cu dificultați tehnice, aparent legate de serviciile Microsoft, relateaza The Guardian. este vorba despre banci, servicii aeriene, supermarketuri și altele. Avioanele au fost reținute la sol in Statele Unite, in timp ce canalul…

- Microsoft a anunțat vineri o intrerupere a serviciilor care afecteaza aplicațiile sale Microsoft 365, afectand intreprinderile și utilizatorii din intreaga lume.O intrerupere a serviciilor care afecteaza aplicațiile Microsoft 365, a fost anunțata de catre marea companie. Aceasta afecteaza atat intreprinderi…

