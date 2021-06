Nebunie la vama Kulata – Promachonas. Sute de turiști așteaptă cu orele să treacă frontiera Turiști romani care pleaca in concediu spre Grecia au așteptat ore bune la vama bulgaro-greaca. Sambata dimineata, la vama Kulata – Promachonas, coada de masini se intindea pe aproape 8 kilometri, iar unii turisti spun ca asteptau chiar mai bine de patru ore pentru a intra in Grecia. Cauza este tot la turiști care nu […] The post Nebunie la vama Kulata – Promachonas. Sute de turiști așteapta cu orele sa treaca frontiera appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

