Nebunie la un concert din București: oamenii s-au călcat în picioare/ Explicațiile organizatorilor Mai multe echipaje medicale au intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, la un concert organizat in Sectorul 1 al Capitalei, unde mai multi tineri s-au calcat in picioare dupa ce o persoana a pulverizat o substanta iritanta. ISU Bucuresti Ilfov a acordat primul ajutor unui numar de noua tineri, cei mai multi dintre ei minori, care au refuzat transportul la spital.

