Nebunie la examenul de permis auto. Patru luni de așteptare. Ieșenii fug la Botoșani Autoritatile nu reusesc sa rezolve o problema care creeaza nemultumire in randul celor ce vor sa conduca o masina. Programarea la examen la Iasi se face dupa patru luni. In fiecare luna sunt doua mii de oameni care asteapta sa fie examinati. Cei care nu trec examenul trebuie sa reia scoala si apoi sa astepte iar patru luni sa le vina randul. Unii isi fac mutatie la Botosani, unde timpul de asteptare e la jumatate. Prefectul Bogdan Cojocaru: "Am discutat deja cu seful serviciului sa solicite suplimentarea numarului de posturi pentru partea de examinatori" La sfarsitul anului trecut, in Romania… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca numar de pensionari, Bucuresti si Hunedoara concentreaza circa 13- din totalul pensionarilor din Romania. Cele mai mici pensii au fost in Botosani, Giurgiu si Vrancea- sub 1300 de lei (circa 260 de euro), potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica. Cel mai "tanar" judet din Romania…

- Usi365, lider national in piata de usi din Romania, deschide in Iasi un nou showroom dedicat exclusiv usilor Porta Doors, oferindu-le clientilor posibilitatea inovativa de vizionare a usilor 24h/7, acestia avand acces in orice moment al zilei, indiferent de perioada, prin simpla scanare a unui cod…

- De la inceperea razboiului din Ucraina, declansat de Rusia, 480.466 de cetateni ucraineni au intrat in Romania, iar 4.137 au solicitat azil, potrivit datelor furnizate sambata de Politia de Frontiera si ministerul de Interne. Ministerul Afacerilor Interne precizeaza ca, in ultimele 24 de ore, 64 de…

- Spatiul public a fost „invadat" ieri dupa-amiaza de o serie de mesaje cu privire la vizita vicepresedintelui Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris. O astfel de situatie s-a creat la Iasi, in cadrul unor grupuri politice interne de whatsapp. Din cauza unei neintelegeri si a unor „colegi binevoitori",…

- Un liceu din Cernavoda, județul Constanța, este obligat de instanța sa plateasca daune unor elevi pentru ca a aplicat greșit o sancțiune. Mai exact, consiliul profesoral a decis in 2019 sa scada nota la purtare a doi copii, iar procedural, singurul care avea dreptul sa faca acest lucru era consiliul…

- Autoritațile locale din județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț și Bacau sunt intr-o stare de vigilența suplimentara, avand in vedere ca, in perioada urmatoare, exista posibilitatea sosirii unor refugiați in partea de nord-est a Romaniei. La nivel național se estimeaza ca, in urma unui posibil razboi…

- Melania Vamanu preda istoria la țara, in Sirețel, Iași, prin metode inedite. Impreuna cu elevii realizeaza machete ale piramidelor, confecționeaza armuri și iau interviuri batranilor din sat. Melania Vamanu visa de mica sa devina dascal, sa aiba carți multe, așa cum vazuse in bibliotecile profesorilor…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Iasi au fost inregistrate 1.263 de noi cazuri de infectari cu coronavirus, arata datele publicate de catre Grupul de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 32.671 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 3.131 mai…