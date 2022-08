Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona si Bayern Munchen au ajuns la un acord pentru atacantului polonez Robert Lewandowski. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Atacantul francez Ousmane Dembele si-a prelungit contractul cu FC Barcelona pana in 2024, a anuntat clubul catalan, potrivit news.roVechiul contract al lui Dembele a expirat la 30 iunie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Atacantul international portughez Francisco Trincao, in varsta de 22 de ani, a fost imprumutat pana la 30 iunie 2023 de FC Barcelona la Sporting Lisabona, care are optiune de cumparare la finalul acestui imprumut, a anuntat miercuri clubul catalan intr-un comunicat. Fii la curent cu cele mai…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski s-a prezentat marti la vizita medicala si testul de randament pe care trebuie sa le efectueze toti jucatorii echipei germane de fotbal Bayern Munchen inaintea reluarii pregatirilor in vederea noului sezon, informeaza EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Echipele de fotbal FC Barcelona si Manchester City vor disputa in data de 24 august, pe stadionul Camp Nou, un meci caritabil in favoarea luptei cu scleroza laterala amiotrofica (SLA), in centrul caruia se va afla un fost ilustru jucator al clubului catalan, Juan Carlos Unzue, afectat de aceasta…

- Robert Lewandowski a recunoscut ca in prezent nu este interesat sa se alature niciunui alt club decat Barcelona in aceasta vara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Clubul FC Barcelona nu este dispus sa plateasca mai mult de 35 de milioane de euro pentru Robert Lewandowski, atacantul lui Bayern Munchen, scrie marti El Mundo Deportivo, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski a informat conducerea clubului Bayern Munchen ca vrea sa plece si nu isi va prelungi contractul cu campioana Germaniei, a anuntat sambata directorul sportiv Hasan Salihamidzic, citat de Reuters, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…