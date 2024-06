Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul județean UDMR Antal Geza s-a aflat in peluza maghiara la meciul Germania - Ungaria din Stuttgart. In aceeași peluza, la cateva randuri distanța s-a aflat și celebra brigada extremista Carpathian Brigade. Ultrașii maghiari sunt cunoscuți ca susținatori infocați ai ideii de refacere a…

- Julian Nagelsamann (36 de ani), selecționerul Germaniei, a primit prelungirea contractului dupa ce i-a calificat pe nemți in optimile de la EURO 2024. Nagelsmann avea o clauza cu Federația Germana de Fotbal conform careia primea automat prelungirea contractului daca ajungea cu echipa lui in optimile…

- Runda a doua a Campionatului European de fotbal din Germania incepe miercuri cu Croația și Albania, intr-o intalnire cruciala din Grupa B. Apoi, gazdele din Germania vor incerca sa confirme victoria inaugurala, cautand revanșa impotriva Ungariei, iar Scoția iși linge ranile impotriva Elveției, potrivit…

- Razvan Lucescu, 55 de ani, fost selecționer al Romaniei, proaspat campion in Grecia alaturi de naționala Romaniei, e impresionat de nivelul afișat de „tricolori” in victoria cu Ucraina de la EURO 2024, scor 3-0. Omul care i-a pregatit pe „tricolori” in urma cu 15 ani a insistat sa remarce prestația…

- Viktor Orban, 61 de ani, prim-ministrul Ungariei, n-a ratat oportunitatea de a fi prezent la primul meci al maghiarilor de la EURO 2024, infrangerea fara drept de apel cu Elveția, 1-3. Mai mereu prezent la partidele naționalei de la turneele finale, premierul din Ungaria a fost una dintre principalele…

- Dupa debutul slab la EURO 2024, 1-3 cu Elveția, jucatorii naționalei Ungariei s-au dus la fanii veniți la Koln pentru a susține echipa la turneul final. Suporterii maghiari nu i-au certat pe jucatori și au dat dovada de clasa. Au cantat imnul Ungariei, apoi i-au aplaudat pe jucatorii lui Marco Rossi.…

- Naționala Romaniei a trecut miercuri de Ungaria, liderul grupei, scor 2-1 (0-0, 0-0, 2-1), in al treilea meci de la Campionatul Mondial de hochei masculin, Divizia I, Grupa A, care are loc la Bolzano in Italia. In tabara maghiara s-a iscat un veritabil conflict. Ungaria pornea mare favorita in fața…

- Edil șef al municipiului Satu Mare din 2016, Gabor Kereskenyi candideaza la alegerile locale din 9 iunie a.c. pentru al treilea mandat de primar in urbea de pe Someș. In perioada 27 iunie-26 septembrie 2023, in ziarul Cotidianul au fost publicate cinci articole, sub titlul generic ,,Primarul UDMR din…