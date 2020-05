Alexander Sulepov era medic in orasul Voronej, din Rusia, si s-a plans deseori in ultima vreme de conditiile in care era fortat sa lucreze, in ciuda faptului ca fusese diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus. Alexander Sulepov (foto stanga) s-a aruncat pe fereastra de la etajul doi al salonului unde era internat, spitalul raional Novousmanskaya. El a suferit fracturi la craniu si se afla in stare foarte grava, ptrivit presei locale. Alexander Sulepov are 37 de ani si este al treilea medic din Rusia care se arunca de la etaj in ultimele doua saptamani. Anteriior, alte doua doctorite s-au sinucis…