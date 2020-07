NEBUNIE în BĂNIE! Au stat înghesuiți și nimeni n-a purtat mască. VIDEO Zeci de suporteri ai echipei de fotbal CSU Craiova au sarbatorit duminica seara victoria cu 2-1 impotriva FCSB langa stadionul din capitala Baniei fara sa poarte maști de protecție și fara sa pastreze distanța fizica. Imaginile de la eveniment au fost postate pe Facebook chiar pe pagina clubului, cu textul ”Nebunie in Banie”. Din clipul postat se vede ca jucatorii au fost separați de suporteri printr-un cordon de jandarmi. Pentru CSU Craiova, victoria este extrem de importanta, pentru ca duce echipa la un pas de titlul de campioana a Romaniei. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

