NEBUNIE după reacțiile generate de vaccinarea cu AstraZeneca: O TREIME din românii programați au refuzat vaccinarea Reacțiile adverse generate de vaccinarea cu AstraZeneca i-au speriat pe romani. O treime din cei programați sa se vaccineze cu serul engelezesc au refuzat imunizarea, a anunțat șeful Campaniei de Vaccinare, Valeriu Gheorghița. Citește și: Noi MARTURII despre crimele de la spitalul din Sibiu: Angajații ATI mizau pe internații fara aparținator "Sunt mai multe persoane care se programeaza decat cele care au anunlat. Din peste 10.000 de persoane programate, 3.000 nu s-au prezentat la programare. Repet, consider absolut fireasca indecizia anumitor persoane sau decizia de a aștepta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

