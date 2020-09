NEBUNIE după pandemia de coronavirus - RECORD ISTORIC la bursa românească, după decembrie 1989 E premiera istorica la Bursa din Romania, dupa decembrie 1989. Circa 66 milioane de lei au tranzactionat in medie in fiecare zi din 2020 investitorii de la bursa romaneasca, aceasta fiind cea mai ridicata valoare din istoria postdecembrista a pietei de capital din Romania, arata datele agregate de ZF din platforma BVB, conform Mediafax. Spre comparatie in 2019 valoarea medie zilnica tranzactionata la Bursa de la Bucuresti, pe toate instrumentele disponibile la tran­zactionare – precum actiuni, obligatiuni, structurate, unitati de fond, a fost de 47,6 mi­lioane de lei. Citește și: Date… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

