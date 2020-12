Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un articol publicat pe parcursul zilei de ieri, redacția eMaramures va atragea atenția asupra unei numiri politice: Ștefan Gavriluți, fostul primar PNL din comuna Leordina, a fost detașat in funcția de director-adjunct al Complexului Sportiv Național Lascar Pana din Baia Mare. A sosit și raspunsul…

- Un tanar in varsta de 20 de ani, a fost agresat, miercuri dupa-amiaza, la Medgidia, de trei adolescenti cu varste cuprinse intre 14 si 16 ani. Tanarul a fost intepat in spate de nenumarate ori, cu un obiect ascutit. „Politisti din cadrul Politiei municipiului Medgidia au fost sesizati, prin apel 112,…

- Operație realizata in premiera de cadrele medicale de la Spitalul Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare. In cursul zilei de luni, 14 decembrie, dr. Veronica Fat, medicul-șef al Compartimentului Oftalmologie, a efectuat o intervenție de capsulotomie laser cu ajutorul laserului YAG…

Masura carantinei zonale se prelungește in municipiul Baia Mare. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a anunțat in urma cu puțin timp faptul ca, in urma analizei epidemiologie, s-a decis

- Pe langa cele zece camere amplasate in diferite zone din oraș, mai multe echipaje ale Poliției Locale din cadrul Biroului Protecția Mediului desfașoara zilnic patrule in zona platformelor gospodarești de salubrizare. In acest sens, echipajele Poliției Locale urmaresc desfașurarea activitaților derulate…

- La Spitalul Județean de Urgențe Dr. ”Constantin Opriș” din Baia Mare, nu mai erau astazi paturi pe secția ATI pentru bolnavii de COVID, insa aceasta unitate este una pentru suspecți, unde pacienții nu raman, doar ca in acest moment celelalte spitale suport nu mai au paturi disponibile. Surse medicale…

- Joi, 22 octombrie, politistii de ordine publica din cadrul Serviciului de Ordine Publica – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice, sprijiniți de lucratori silvici din cadrul Garzii Forestiere Cluj, au efectuat controale la un depozit de materiale lemnoase cu sediul social in Baia Mare, precum și la…

- O urmarire ca in filme a avut loc, noaptea trecuta, in București. Pentru a opri patru spargatori de mașini, oamenii legii au tras mai multe focuri de arma, informeaza Poliția Capitalei.Cei patru barbați, cu varste cuprinse intre 22 și 33 de ani, au surprinși de polițiști in flagrant delict in timp ce…