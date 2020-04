Nebunia Tiger King a atins si vedetele! Ce au postat pe social media! Netflix a devenit cel mai bun prieten al oamenilor in perioada izolarii. Iar vedetele par sa se uite, in numar foarte mare, la miniseria Tiger King. Nu doar ca se uita, ci fac si postari pe social media despre acest serial documentar. Iata ce au postat in ultimele zile. Chrissy Teigen pic.twitter.com/Vh67qbW0Q6 — chrissy teigen (@chrissyteigen) March 26, 2020 Zach Braff At least we have “Tiger King.” — Zach Braff (@zachbraff) March 24, 2020 Cardi B Vezi aceasta postare pe Instagram Whatcha think ? O postare distribuita de…