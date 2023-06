Stiri pe aceeasi tema

- Apple a prezentat o casca de realitate augmentata numita Vision Pro, in cadrul celui mai riscant pariu al sau de la introducerea iPhone in urma cu peste un deceniu, patrunzand pe o piata dominata de Meta.

- Cu doar cateva zile inainte ca Apple sa-si prezinte prima casca de realitate mixta, Mark Zuckerberg a considerat ca este momentul potrivit pentru a prezenta o noua casca Meta. Meta Quest 3 este „prima casca mainstream cu realitate mixta de mare rezolutie in culori”, spune seful companiei, care a tinut…

- Cu un pret incepand de la 499 de dolari, dispozitivul va fi cu 40% mai subtire decat casca anterioara a companiei si va avea o realitate in culori mixte, care combina elemente de realitate augmentata si virtuala (AR/VR), a spus Zuckerberg intr-o postare pe Instagram. Quest 3 va avea, de asemenea, un…

- Apple sustine ca magazinul sau de aplicatii este foarte bun la prevenirea fraudelor. In acest sens, compania americana spune ca a blocat folosirea a aproape 3,9 milioane de carduri furate, a blocat permanent 714.000 de conturi de la tranzactii si a prevenit tranzactii potential frauduloase in valoare…

- Apple a depașit substanțial așteptarile pieței, cu venituri de aproape 95 de miliarde de dolari in perioada ianuarie-martie, din care compania californiana a obținut un profit net de 24 de miliarde de dolari, pe fondul incetinirii economiei mondiale, potrivit AFP.

- In ziua lansarii, noul cont de economii oferit de Apple a atras aproape 400 de milioane de dolari de la utilizatorii din Statele Unite, unde este disponibil acest serviciu. Deja dupa primele patru zile, in conturile de economii erau depusi in jur 990 de milioane de dolari, conform unei surse anonime…

- Merck & Co a convenit sa achizitioneze Prometheus Biosciences, pentru aproximativ 10,8 miliarde de dolari, pentru a consolida prezenta companiei in imunologie, au declarat duminica cele doua companii, transmite Reuters, citat de news.ro.Comunicatul comun spune ca Merck, prin intermediul uneia…

- Volumul de credit comercial oferit de bancile din SUA, in valoare absoluta, a inregistrat recent cea mai abrupta coborare din istorie. Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania, in ultimele doua saptamani ale lunii martie a fost raportata o scadere de 105 miliarde de dolari…