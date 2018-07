Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Abu Dhabi au ordonat luni arestarea a trei "vedete ale retelelor de socializare", acuzate de participarea la "Kiki challenge", o provocare la moda, care consta in a te filma in timp ce cobori din...

- ANCOM anunta lansarea unui proiect in consultare publica, prin care se stabileste tariful maxim pe care autoritatile il pot percepe operatorilor de comunicatii pentru instalarea de stalpi, piloni, turnuri sau retele subterane si aeriene de comunicatii pe proprietatea publica, arata un comunicat.…

- Comisia parlamentara pentru Statutul deputaților și senatorilor a acceptat introducerea posibilitații legale pentru parlamentari de a intermedia „in orice mod” relația dintre cetațenii din circumscripția electorala in care au fost aleși și autoritațile publice locale și centrale, precum și relația dintre…

- Ce-i prea mult strica, spune o vorba, si este perfect adevarata daca ne gandim la social media. Retelele de socializare ne ajuta sa fim in legatura unii cu altii, sa descoperim oameni interesanti si locuri noi, dar psihologii ne atrag atentia ca din ce in ce mai multe

- Autoritatile devin dependente de un singur furnizor distribuitor, in principal, la achizitionarea de aplicatii software dezvoltate la cerere si de dispozitive medicale, a constatat Consiliul Concurentei in urma Studiului privind efectul de captivitate in achizitii publice. Astfel, autoritatile care…

- „Autoritatile devin dependente de un singur furnizor sau distribuitor, in principal la achizitionarea de aplicatii software dezvoltate la cerere si de dispozitive medicale”, a constatat Consiliul Concurentei intr-un studiu privind efectul de captivitate in achizitii publice publicat luni.

- Deputatul ALDE Dumitru Lovin i-a transmis ministrului Lia Olguta Vasilescu o interpelare in continutul careia propune modificarea Legii nr. 76/2002, in asa fel incat sa permita din nou institutiilor si autoritatilor publice sa angajeze muncitori, pe durata determinata. „Legea implica si o cofinantare…

- Bruxellesul a plasat joi sub presiune retele de socializare si platforme ca Facebook si Twitter, pentru ca acestea sa lupte si mai mult impotriva dezinformarii online, prin faptul ca nu a exclus sa propuna, la sfarsitul lui 2018, masuri de reglementare in acest domeniu, daca va fi necesar, relateaza…