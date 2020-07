Stiri pe aceeasi tema

- Silueta lui Leo Messi, cu numele argentinianului de la Barcelona și numarul 10 pe un tricou al lui Inter, a fost proiectata pe catedrala din Milano. Oficialii clubului iau totul ca pe o gluma, dar Gazzetta dello Sport crede ca italienii pot face acest transfer. Massimo Moratti, 18 ani președinte al…

- Antrenorul echipei Inter Milano, Antonio Conte, a dezmintit zvonul privind un interes al echipei milaneze pentru Lionel Messi. El a numit zvonul drept „fantezie fotbalistica“, informeaza AFP, citata Agerpres . „Noi vorbim de o fantezie fotbalistica, o situatie care nu poate viza Inter din numeroase…

- Achraf Hakimi (21 de ani), fundasul imprumutat de la Real Madrid la Borussia Dortmund, a jucat sambata ultimul meci pentru germani. Inter va anunta marti transferul de 40 de milioane plus 5 bonusuri. Marocanul va castiga 25 de milioane in cinci sezoane. Zidane nu are nevoie de Achraf Hakimi, care nu…

- Spaniolii au anuntat, sambata, ca FC Barcelona a refuzat o oferta de 100 de milioane de euro pentru tanarul Ansu Fati, fara a preciza de unde a venit propunerea. Luni, cotidianul Sport a precizat ca gruparea Manchester United este pregatita sa ofere aceasta suma.Celebrul impresar portughez…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Juventus Torino, a devenit primul fotbalist din istorie care a reusit sa stranga un miliard de dolari pe parcursul carierei sale de jucator, anunta revista economica americana Forbes, potrivit Agerpres.Ronaldo, in varsta de 35 ani, a castigat anul…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Juventus Torino, a devenit primul fotbalist din istorie care a reusit sa stranga un miliard de dolari pe parcursul carierei sale de jucator. Anunțul a fost facut de revista economica americana Forbes , citata de Agerpres. Lusitanul de 35 ani a castigat…

- Cristiano Ronaldo, 35 de ani, starul portughez de la Juventus Torino face bani frumoși și cand sta acasa. Chiar daca nu a putut juca, stand doua luni in carantina acasa, pe insula Madeira, fotbalistul lusitan și-a rotunjit binișor veniturile datorita rețelelor de socializare.Astfel, Cristiano Ronaldo…

- Paris Saint-Germain este dispus sa renunte la atacantul brazilian Neymar in schimbul sumei de 175 milioane euro cash, anunta cotidianul spaniol Sport. Neymar a avut mai multe tentative in ultimii ani de a reveni la FC Barcelona, echipa de care s-a despartit in vara anului 2017, cand a semnat cu PSG,…