NEBUNIA LUI SALAM la INTERNE! A FUGIT PE GEAM! In ce grad de disoluție se afla deja prea multe nu doar dintre instituțiile statului roman, dar chiar și structurile de forța ale sistemului, chiar ca nu ar mai trebui sa mire pe nimeni ”paranghelia” continua in care a ajuns sa fie transformata activitatea Poliției Capitalei. Totuși, spre deosebire de alte structuri, Direcția Generala de […] The post NEBUNIA LUI SALAM la INTERNE! A FUGIT PE GEAM! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un operator al serviciului de urgenta 112 si doi politisti de la Sectia 23 sunt cercetati de Serviciul Control Intern al Politiei Capitalei deoarece nu au chemat pirotehnistii in cazul barbatului care a sunat la 112 și a anunțat ca are o bomba sub mașina, informeaza Agerpres. A fost declansata cercetarea…

- Un barbat a sunat la poliție sa anunțe ca are o bomba sub masina, iar doi polițiști de la Secția 23 din Capitala nu au chemat pirotehniștii. Acum, atat dispecerul cat și și ofițerii sunt cercetați de Serviciul Control Intern al Politiei Capitalei. „Cu privire la informatiile vehiculate in spatiul public…

- Doi politisti de la Sectia 23 si un dispecer sunt cercetati de Serviciul Control Intern al Politiei Capitalei deoarece nu au chemat pirotehnistii in urma unui apel telefonic facut de un barbat, in care ar fi semnalat ca are o bomba amplasata sub masina, informeaza Agerpres. „Cu privire la informatiile…

- Ionel Arsene, inca presedinte al CJ Neamt, cel putin pana prefectul de Neamt va emite ordin de demitere a lui din functie, este cautat de politistii nemteni. Arsene a fost condamnat definitiv la o pedeapsa de 6,8 ani de inchisoare, sentinta fiind dispusa vineri, 10 martie, de magistratii de la Curtea…

- Angajații de la Oficiul de Cadastru Cluj au scos la iveala, in ultimele luni, o caracatița care ar avea-o in centru pe registratoarea șefa Monica Negulescu. O persoana cu influențe puternice la nivel inalt, susține intr-un interviu acordat postului nostru, Olimpia Șumalan, adjuncta sindicatului. Femeia…

- Un șofer de ride-sharig a incercat sa jefuiasca o farmacie din București, dar s-a speriat și a fugit. Barbatul a fost identificat și reținut de polițiști, informaza ȘtirileProTV. Un barbat de 33 de ani a fost reținut de polițiștii Secției 19 din Capitala, fiind acuzat de tentativa de talharie calificata,…

- „Niște fete tinere și proaste”, spunea Bogdan Stancu, șeful securitații lui Andrew Tate și fost ofițer in Direcția Generala de Protecție Interna (DGPI), despre cele o suta de fete care ar fi trecut prin casa fraților Tate. Astfel de declarații publice le pot intimida pe victime sa dea declarații libere,…

- Daniel Camataru, fiul interlopului Sile Camataru, a fost prins in Italia. Pe numele lui era emis un mandat european de arestare, dupa ce a fost condamnat in lipsa la 3 ani și 7 luni de inchisoare.„La data de 16 ianuarie 2023, in urma schimbului de date și informații cu autoritațile din Italia, a fost…