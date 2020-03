NEBUNIA la români: Și-au cumpărat ochelari ca să se protejeze de coronavirus Lensa.ro, magazin online de optica din Romania, a anuntat, luni, ca a inregistrat vanzari record in weekend-ul de martisor, cu un nivel depasit doar de perioada de Black Friday, in conditiile in care clientii au cumparat ochelari inclusiv pentru protectia impotriva coronavirus, potrivit news.ro. Peste 1.000 de perechi de ochelari de soare si de vedere au fost comandate in showroom-urile Lensa si in magazinul online. Ochelarii de soare si de vedere au fost in topul cererilor clientilor, care au avut de ales atat intre modelele la reducere si modelele din noua colectie 2020. "Clientii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

