- Kristof Milak și Alessandro Miressi, clasați pe doi și trei in proba de 100 de metri liber, au vorbit la superlativ despre cursa istorica facuta de David Popovici, medaliat cu aur la Campionatele Europene de Inot, de la Roma. Jurnaliștii Gazetei, Roxana Fleșeru și Raed Krishan, se afla la Roma, și transmit…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat in finala de 100 metri liber la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta. Popovici a doborat un alt record mondial la juniori, de aceasta data in calificarile de marți seara pentru finala de 100 metri liber. El a terminat proba cu timpul de 47 sec…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marti in finala cursei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, inregistrand un record mondial la juniori. Finala va avea loc miercuri, 22 iunie, la ora 19.22 si va fi transmisa in direct in Romania de TVR 1.

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat duminica seara in finala la 200 de metri, la Campionatul Mondial de natatie de la Budapesta, cu cel mai bun timp al semifinalelor. Evolutia sa a coincis si cu stabilirea unui nou record mondial de juniori.

