Nebunia generată de criza semiconductorilor: Profitul Samsung s-a prăbușit cu 30% Profitul operational al Samsung a scazut in trimestrul trei cu 32%, pentru prima oara din 2019, din cauza preturilor mai mici ale semiconductorilor si a cererii mai slabe, transmite CNBC. Grupul sud-coreean a declarat ca se asteapta ca profitul operational sa fie intre 10.700 miliarde de woni (7,57 miliarde dolari) si 10.900 miliarde de woni sud-coreeni. Aceasta este prima scadere a profitului operational din 2019. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul RWE, cel mai mare producator de energie din Germania, cumpara divizia de energie curata a Con Edison, pentru 6,8 miliarde de dolari, extinzandu-si prezenta pe a doua mare piata de energie regenerabila din lume, transmite Reuters, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Grupul energetic francez TotalEnergies a anuntat ca va investi aproximativ 1,5 miliarde de dolari in planificata extindere a capacitatilor Qatarului de gaze naturale lichefiate, un proiect care promite sa majoreze livrarile de gaze catre pietele europene, transmite Reuters. Fii la curent cu…

- Grupul german Volkswagen intentioneaza sa stranga pana la 9,4 miliarde de euro de pe urma ofertei publice initiale a diviziei sale de automobile sportive Porsche, in ceea ce ar putea fi cea mai mare listare la bursa derulata in Europa in ultimul deceniu, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Fii…

- Presedintele american Joe Biden a promulgat marti o lege care deblocheaza subventii de 52 de miliarde de dolari pentru relansarea productiei de semiconductori in SUA, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Grupul OMV Petrom estimeaza investitii in valoare de circa 4 miliarde de lei pentru acest an, in functie de climatul investitional, suma fiind in crestere fata de cele 2,8 miliarde de lei investite anul trecut, potrivit rezultatelor financiare pentru primul semestru al anului, transmise joi Bursei…

- Dupa 10 ani de la sustragerea unui miliard de dolari din sistemul bancar din Republica Moldova, și spalarea a peste 20 de miliarde de dolari prin intermediul bancilor moldovenești, cu implicarea unor judecatori, sub ochii organelor de drept, in lipsa unor mecanisme de supraveghere robuste, principalii…

- Grupul industrial german Bosch a anuntat miercuri ca are de gand sa investeasca, pana in 2026, trei miliarde de euro in divizia sa de semiconductori, ca parte din programul de finantare IPCEI pentru microelectronica si tehnologia comunicatiilor, informeaza un comunicat de presa al companiei.…

- Recent, in martie, Three Arrows Capital a gestionat active de aproximativ 10 miliarde de dolari, ceea ce il face unul dintre cele mai importante fonduri de criptomonede din lume, conform CNBC, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…