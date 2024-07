Stiri pe aceeasi tema

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a apreciat miercuri decizia candidatului republican la presedintia SUA, Donald Trump, de a-l desemna ca eventual vicepresedinte pe senatorul J.D. Vance, cunoscut pentru pozitia sa pacifista si impotriva sprijinului

- JD Vance, coechipierul lui Donald Trump care candideaza la functia de vicepresedinte, a catalogat China drept cea mai mare amenintare la adresa Americii, intr-unul dintre primele sale interviuri de cand a fost ales. Declarația acestuia subliniaza probabila pozitie dura a administratiei sale fata de…

- Donald Trump a anuntat marti ca va tine un miting de campanie simbata in statul Michigan, la exact o saptamina dupa tentativa de asasinat impotriva sa, relateaza AFP, scrie Agerpres.ro Candidatul republican va fi insotit de J.D.Vance, care ii va deveni vicepresedinte daca va fi ales, se arata intr-un…

- Pe langa șansa de a fi scapat cu viața și aproape nevatamat dintr-un atac armat, Donald Trump mai primește un cadou și de la justiție. Un judecator din Florida a respins luni dosarul penal in care Trump era acuzat ca deține ilegal documente clasificate dupa ce a parasit funcția de președinte, oferindu-i…

- Autoritatile au gasit dispozitive explozive in masina tanarului despre care oficialii spun ca a incercat sa il asasineze pe fostul presedinte Donald Trump, au declarat pentru Wall Street Journal persoane informate cu privire la ancheta. Masina, condusa de Thomas Matthew Crooks, a fost parcata sambata…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, se intalnește, joi, cu fostul președinte al SUA, Donald Trump, la reședința pe care acesta din urma o are in Florida, relateaza presa americana.Intalnirea celor doi are l...

- Autoritațile sunt in alerta, in Japonia, din cauza unei bacterii rare care pare ca se raspandește cu foarte mare rapiditate. O boala provocata de o bacterie rara „mancatoare de carne” care poate ucide oamenii in 48 de ore se raspandește in Japonia, dupa ce țara a relaxat restricțiile din perioada Covid,…

- Donald Trump a declarat intr-o postare pe rețelele sociale ca se va folosi de relația sa cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru a obține eliberarea lui Evan Gershkovich, reporter Wall Street Journal, din inchisoarea ruseasca in care se afla, relateaza Reuters . In postarea de pe platforma Truth…