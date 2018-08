Nebuni de legat şi delegaţi Saptamana trecuta asta mi-a atras atentia, dincolo de toata discutia cu nebunia lui Dragnea cel aproape „asasinat" de patru (!!!!) „asasini" hat departe-n trecut, in aprilie 2017, adica (ce ageamii trebuie sa fi fost cei patru asasini, frate, de n-au reusit nimic, nimic????), dincolo de delirul asociat al altui pesedist de vaza cu procese penale-n coada precum Darius Valcov cel aproape racolat de KGB (KGB, nu FSB): faptul ca aproape asasinatul sef al PSD (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

