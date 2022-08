Incident socant, duminica seara, in Oradea. Macinat de gelozie, un barbat a intrat pe fereastra din apartamentul fostei sale iubite si a inceput sa il loveaca in nestire pe actualul partener al femeii. The post Nebun de gelozie, un barbat din Oradea a intrat pe geam in apartamentul fostei iubite si l-a batut pe actualul partener. Apoi a amenintat ca da foc la apartamentul first appeared on Money .