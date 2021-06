Stiri pe aceeasi tema

- Arestarea lui Aleksei Navalnii a starnit un val de controverse la nivel internațional, dar și proteste violente pe teritoriul Rusiei. Cu toate acestea, opozantul este in continuare dupa gratii, iar situația sa medicala este una precara. Intr-un interviu acordat rețelei americane NBC News, Vladimir Putin…

- O cladire romana antica cu „ziduri cu fresce magnifice” a fost descoperita in timpul sapaturilor la un fost cinematograf din orașul Verona din nordul Italiei, și a fost descrisa ca fiind un „Pompei in miniatura”. Uimitoarea descoperire a fost facuta in timpul sapaturilor care au loc in subsolul cinematografului…

- Jurnalistul BBC Martin Bashir a reacționat dupa acuzațiile potrivit carora ar fi folosit metode inșelatoare pentru a o determina pe Prințesa Diana sa acorde un interviu in anul 1995 pentru teviziunea la care lucra. Bashir le-a cerut scuze celor doi fii ai lui Lady Di, William și Harry și a precizat…

- Solomon Leyva, proprietar de pepiniera din Alameda, care se ocupa cu ingrijirea plantelor exceptional de rare, a postat pe retelele sociale despre o floare numita amorphophallus titanum. Cand a vazut interesul oamenilor pentru floarea uriasa, inflorita, a decis sa o expuna intr-o zona publica, potrivit …

- Alianța pentru Unirea Romanilor intrunește, in opinia deputatului liberal Alexandru Muraru, numeroase elemente care ar putea determina scoaterea in afara legii. Parlamentarul argumenteaza prin faptul ca in spațiul public sunt vehiculate de catre susținatorii AUR liste cu „tradatori ai patriei, ce ar…

- Puterea naturii si logistica tehnica s-au aliniat fericit pentru readucerea la plutire a portcontainerului masiv de 220.000 de tone si aproape 400 de metri Ever Given, luni, dupa eforturi colosale de aproape o saptamana: o Superluna si doua remorchere puternice sosite in ajutor au scos vasul din malurile…

