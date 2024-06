Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate la Neatza cu Razvan și Dani, Florin Ristei a vorbit despre parerea pe care o are cu privire la faptul ca Babasha a fost huiduit la concertul Coldplay. Iata in ce „tabara” se afla artistul!

- Zeci de mii de romani au așteptat mulți ani ca trupa Coldplay, una dintre cele mai iubite de pe planeta, sa vina sa concerteze in Romania. Iar concertul memorabil de miercuri 12 iunie de pe Arena Naționala a merit fiecare secunda, fiecare minut, fiecare zi și fiecare an de așteptare.

- Surpriza de proporții la concertul Coldplay de pe Arena Naționala: manelistul Babasha a urcat pe scena alaturi de celebra trupa britanica, starnind o reacție neașteptata și ostila din partea publicului. Evenimentul, care a avut loc miercuri seara, a fost marcat de fluieraturi și huiduieli la adresa…

- Babasha a cantat și a fost huiduit ieri la concertul Coldplay, care a avut loc pe Arena Naționala din București. Acum mulți se intreaba cine este tanarul in varsta de 22 de ani. Iata ce se știe despre el!

- Miercuri seara, pe Arena Naționala romanii au asistat la concertul uneia dintre cele mai importante trupe britanice a momentului, Coldplay, dar nu fara incidente. Pe scena avea sa urce și un artist de 21 de ani, dar avea sa fie huiduit la scena deschis. Imediat dupa, a aparut și reacția lui Babasha,…

- Moment controversat la concertul Coldplay de miercuri seara. Un cantareț de manele a fost invitat sa cante alaturi de solistul trupei, iar publicul l-a huiduit. Este vorba despre cantarețul Babasha, care este acum numarul 1 in trending pe YouTube Romania.

- Trupa britanica Coldplay a susținut miercuri seara, pe Arena Naționala, primul concert din cele doua pe care le are programate la București. Zeci de mii de oameni au fost prezenți la eveniment, iar in imagini surprise inainte de show se vede cum scarile metalice instalate catre locurile din tribune…

- Astazi are loc primul concert din cele doua susținute la București de trupa britanica Coldplay. In deschiderea show-ului a cantat un artist roman, iar fanii au fost dezamagiți de prestație, motiv pentru car el-au huiduit și mulți dintre ei au parasit Arena Naționala.