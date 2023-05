Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Catalin Drula, sustine ca prioritatile care ar putea amana negocierile pentru formarea noului Guvern se pot rezolva foarte usor. "Tot ce trebuie sa faca Marcel Ciolacu daca vrea sa rezolve ldquo;cele doua prioritati" pensiile speciale si salariile profesorilor este sa voteze:1 amendamentele…

- Consiliul Politic National al PSD a decis ca pentru functiile de secretar de stat si de membru in cabinetele demnitarilor sa nu mai fie numite persoane care fac cumul cu pensii speciale, a anuntat marti presedintele partidului, Marcel Ciolacu. Intrebat pe subiect, premierul și președintele PNL, Nicolae…

- Marcel Bolos a fost intrebat, marti seara, la Digi 24, ce se intampla la rotativa cu Ministerul Proiectelor Europene, dorit de PSD. ”Asta va decide coalitia. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene este al lor, conform portocolului incheiat”, a afirmat Bolos. Potrivit acestuia, structura viitorului…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca in perioada pandemiei de Covid-19, in timp ce romanii erau inchiși in case, liberalii ”furau de rupeau” la guvernare. Ciolacu ii acuza direct pe Ludovic Orban sau Florin Cițu, foști premieri ai PNL, de situația economica dificila in care se gasește Romania,…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, i-a raspuns fostului lider de partid, Florin Cițu, care a afirmat ca viitorul premier Marcel Ciolacu planuiește sa se imprumute de la FMI. Actualul premier a precizat ca cifrele și analizele companiilor de rating au menținut ratingul de țara iar evaluarile FMI, Bancii…

- Fostul premier Florin Citu il critica pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, despre care afirma ca isi arata "coltii de dictator" si ca, in regimul dictatorial imaginat" de acesta, "consumatorii aleg doar acele produse decise de geniul socialistilor". "Ciolacu nu trebuie sa ajunga premier", sustine Citu. "Marcel…

PENSII militare 2023. Marcel Ciolacu: „Pensiile militarilor nu pot fi considerate pensii speciale. Vom veni cu o abordare corecta" Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit despre proiectul de lege privind pensiile speciale, care a fost amanat in așeptarea unui raport al Bancii Mondiale pe acest subiect. El spune ca vrea ca acest capitol sa fie inchis pentru totdeauna.