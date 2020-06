Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii iși exprima ingrijorarea fața de atacurile dure din partea politicienilor in adresa justiției, prin care magistrații sint caracterizați ca fiind influențabili. Cu o declarație oficiala in acest sens a venit Asociația Judecatorilor din R. Moldova, scrie agora.md. {{443395}}Astfel, toate persoanele,…

- In disperarea de a fi primii pe tarabe cu roșii de gradina, mulți legumicultori din Romania gasesc solutii pentru coacerea lor forțata. Folosesc... The post Cum recunoști roșiile coapte forțat, cu hormoni și erbicide. Sunt extrem de periculoase pentru sanatate și pot determina apariția diabetului sau…

- CHIȘINAU, 19 mai -Sputnik. Probabil mulți moldoveni au așteptat ziua in care capșunile vor costa mai puțin. Dupa ce timp de trei saptamanii prețul capșunilor a variat intre 100 și 116 lei kilogramul, iata ca agricultorii moldoveni au decis sa le ieftineasca. © Sputnik / Николай ХижнякDelicii costisitoare:…

- Au aparut primele capsune de Lugoj. Un agricultor de la marginea orasului a scos la vanzare primele fructe din acest an. Capsunile se vand cu 20 de lei/ kg si un lucru inedit este acela ca cei care vor sa cumpere aceste produse le pot culege direct de pe plantatia aflata la cativa metri de locul unde…

- Meteorologii ANM spun ca manifestarile meteo s-au declanșat deja și au fost emise mai multe avertizari nowcasting de cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate în vestul, centrul, nord-vestul și sud-estul extrem al țarii. Este vorba despre descarcari electrice, intensificari…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) este 'extrem de preocupata' de deteriorarea situatiei umanitare in Libia, unde se intensifica luptele intre factiunile rivale in capitala Tripoli si in imprejurimile acesteia, relateaza marti dpa. Intr-un comunicat emis luni seara, misiunea ONU…

- Autoritațile ar trebui sa inceapa o relaxare treptata a restricțiilor, așa cum au inceput și alte state, este de parere profesorul de economie Mircea Coșea, intrucat economia se afla intr-o situație de blocaj din care se va recupera greu. Criza sanitara omoara oameni acum, dar și criza economica…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut un apel, vineri, catre romanii din strainatate sa nu vina acasa de Paste, informeaza AGERPRES . “Se apropie cu pasi repezi cele mai importante sarbatori crestine. Sunt sarbatori ale luminii, ale comuniunii, ale solidaritatii si bunatatii, pe care oamenii le celebreaza…