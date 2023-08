Neașteptat! Câți români plătesc, de fapt, asigurare medicală Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca putin peste un sfert din populatia Romaniei plateste asigurari de sanatate, aratand ca, in tara noastra, cheltuielile pentru sanatate pe cap de locuitor sunt si de opt mai mici fata de alte tari. „Sa stiti ca noi platim asigurari, din pacate, doar cinci milioane din cele 19 milioane de persoane din Romania platesc asigurari de sanatate. O cheltuiala efectiva pe cap de locuitor pentru sistemul de sanatate in Romania, fata de tari din… ma refer la suma de bani, ca sa nu umblam cu procente, pentru ca procentele cateodata nu sunt relevante, este intre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

