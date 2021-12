NEAȘTEPTAT Canada ridică interdicţia pentru călătorii din ţările africane. Cum explică autoritățile decizia Canada a anuntat vineri ridicarea interdictiei de intrare pe teritoriul sau, impusa calatorilor provenind din zece tari africane dupa aparitia variantei Omicron, precum si accelerarea screening-ului intr-un moment in care cresterea cazurilor de infectare ar putea sa copleseasca rapid spitalele, transmite AFP, conform AGERPRES. Incepand de duminica, calatorii din Nigeria, Malawi, Egipt, Botswana, Eswatini (fostul Swaziland), Lesotho, Mozambic, Namibia, Africa de Sud si Zimbabwe vor putea sa intre in Canada, a anuntat la o conferinta de presa ministrul sanatatii Jean-Yves Duclos.



