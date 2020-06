Stiri pe aceeasi tema

- La data de 22 iunie a.c, polițiștii de investigații criminale, impreuna cu luptatori pentru acțiuni speciale au efectuat 11 percheziții domiciliare la persoane banuite de comiterea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat. Astfel, polițiștii au identificat, atat la locuințele banuiților,cat…

- La data de 09 iunie a.c., polițiștii de investigatii criminale din Bacau au reținut un tanar, de 18 ani, din comuna Traian, banuit de furt calificat. Pe parcursul acestei zile, cel in cauza va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau pentru dispunerea unei masuri preventive. In urma cercetarilor…

- La data de 25 mai a.c, in jurul orei 13.30, politistii din Asau au depistat, in trafic, un barbat de 49 de ani, in timp ce conducea un tractor cu remorca, aflandu-se sub influenta alcoolului. Barbatul in cauza a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 1,36 mg/l alcool pur in aerul…

- Pe 9 mai, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Brusturoasa s-au sesizat din oficiu despre faptul ca, in localitatea Ghimes Faget, s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. In urma cercetarilor efectuate, politistii au constatat ca un tanar de 25 de ani, in timp ce conducea…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au actionat pe raza judetului pentru siguranta traficului rutier. La data de 02 mai a.c., politisti rutieri si de ordine publica, impreuna cu jandarmi si politisti locali au fost prezenti pe drumurile din judet pentru siguranta cetatenilor.…

- Polițiștii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Podu Turcului au depistat un tanar banuit de comiterea infracțiunii de talharie calificata savarșita in data de 25 aprilie a.c., asupra unui barbat din comuna Rachitoasa. Tanarul in cauza a fost reținut pentru 24 de ore si, ulterior, arestat preventiv.…

- Politistii bacauani vor fi prezenti in strada si in perioada urmatoare, unde vor continua activitațile curente, destinate menținerii unui climat optim de ordine, liniste si siguranța publica, dar si pe cele specifice impuse pe timpul starii de urgenta, cu privire la interdicțiile impuse persoanelor…

- Sambata, 28.03.2020, in jurul orelor 17.25, polițiștii locali au fost sesizați prin Dispeceratul Poliției Locale a Municipiului Bacau ca, in spatele unui bloc din strada Ștefan cel Mare, doua persoane, ce se afla intr-o mașina, au un comportament nefiresc. In urma verificarilor efectuate de catre polițiștii…