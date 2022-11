Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 12 Octombrie 1808, Imparatul francez Napoleon I și Țarul rus Alexandru I semneaza convenția secreta prin care Rusia anexeaza Moldova și Țara Romaneasca. In urma convorbirilor si intrevederilor personale dintre Napoleon si Alexandru I la 30.09 (12.10) 1808, la Erfurt, a fost semnata Conventia…

- O adolescenta in varsta de 16 ani, originara din Republica Moldova, data disparuta in Italia a fost gasita la aproape doua luni, de carabinierii secției Alfonsine. Potrivit presei italiene , fata a plecat de acasa, la data de 21 iulie, fara acte, telefon și bani, in urma unui conflict cu mama sa, relateaza…

- Tragedie intr-o familie din Carei. O tanara in varsta de doar 23 de ani, aflata in vacanța in Italia, a fost lovita mortal de o mașina, informeaza careinews.ro. Vinovatul a fugit a fugit de la locul accidentului. Potrivit sursei citate, in cursul zilei de ieri, tanara a ieșit sa alerge iar un șofer…

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, a anuntat, vineri, crearea unei retele de presedinti de stat pro-familie, la o conferinta de presa sustinuta impreuna cu presedintele sarb Aleksandar Vucic, la Belgrad. Aceasta va fi o retea care va reuni presedintii care sunt orientati spre familii si acorda sprijin…

- Vineri,2 Septembrie 13:00 The Elfkins – Animatie, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG 13:20 Paws of Fury: The Legend of Hank – Actiune, Animatie, Comedie, Familie, Normal, AG 13:40 Gașca Animaluțelor DC (dub) – Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Crima, Familie, Fantastic, SF, Normal, AG 14:00…

- ”Cum sa impaci viața de familie cu cariera” nu este doar un titlu din revistele glossy, ci o intrebare care ne framanta pe multe dintre noi. Adesea, așa cum arata și statisticile, ”suntem mai multe in una singura”, pentru ca munca pare ca nu se mai termina. ”In medie, o femeie din Romania petrece peste…

- Drumurile din Romania continua sa faca victime, iar in cursul acestei dimineți o intrega familie și-a gasit sfarșitul pe Valea Oltului. Un barbat, soția lui, dar și fiul de doar un an au pierit dupa ce s-au izbit cu mașina de un TIR, pe DN7.

- Moarte suspecta in Targoviște, acolo unde o femeie a decedat in timpul unui computer tomograf. Cadrele medicale i-au oferit pacientei șase pahare de substanța de contrast, motiv pentru care i s-a facut rau. Ce i-ar fi provocat moarte pacientei care a baut substanța de contrast Femeia in varsta de 51…