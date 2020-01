Stiri pe aceeasi tema

- Un tinar de 25 de ani a fost retinut de politisti, fiind acuzat de furt, dupa ce i-a sustras din buzunar telefonul unui batrin. “La data de 13 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați de catre un barbat de 69 de ani, din Roman, cu privire la faptul ca un tinar […]…

- ■ patru tineri ajunsi dupa gratii pentru operatiuni cu stupefiante au contestat catusele ■ cererea a fost respinsa la Curtea de Apel Bacau ■ n din grup face parte o femeie si doi nepoti ai acesteia ■ stupefiantele erau aduse din tari straine ■ Grupul infractional acuzat de operatiuni ilicite de droguri…

- ■ un satean din Ion Creanga si-a injunghiat sotia pe 3 ianuarie ■ a doua zi a fost arestat preventiv ■ a contestat masura, o decizie definiva urmind a da Curtea de Apel Bacau ■ intr-un caz de atentat la viata, autorul nu este multumit de sentinta de 3 ani si 9 luni de inchisoare […] Articolul Neamt:…

- Peste 140 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiști in cadrul unei acțiuni organizate pentru combaterea nerespectarii vitezei legale de deplasare și incalcarii normelor privind depașirea, fiind retinute 22 de permise. “In perioada 28 – 29 decembrie a.c., polițiștii Serviciului Rutier…

- ■ meteorologii au actualizat informarea de vreme rea si au prelungit-o pina pe 26 decembrie ■ sint anuntate precipitatii si vijelii ■ de Revelion sint asteptate ninsori, insa nu prea importante cantitativ ■ Meteorologii au actualizat informarea de vreme rea si daca initial era valabila pina pe 24 decembrie,…

- Un adolescent de 17 ani, din Poienari, a ajuns la spital, pe 9 decembrie, dupa ce a fost accidentat pe o trecere de pietoni, in Roman, de un sofer neatent. “Din primele cercetari efectuate de polițiști a reieșit ca, in timp ce un barbat de 43 de ani, din Miron Costin conducea un autoturism pe […] Articolul…

- ■ secretarul Primariei Zanesti a fost acuzat de uz de arma fara drept ■ Judecatoria Piatra Neamt a decis ca este nevinovat ■ instanta i-a restituit toate armele, dar trebuie sa le predea deoarece i-a fost anulat dreptul de a le mai detine ■ functionarul a minuit gresit o pusca, aceasta s-a descarcat…

- ■ Gheorghe Zanoaga, din Farcasa, are de executat 23 de ani de inchisoare dupa ce si-a executat nevasta cu o arma artizanala ■ el are de platit daune copiilor aflati acum in plasament si parintilor victimei de peste 270.000 lei ■ Gheorghe Zanoaga, din localitatea Farcasa, cel care si-a executat sotia…