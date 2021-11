NEAMŢ: Un bărbat și-a înjunghiat soția și cele două fiice. Un copil a decedat Bebelusul in varsta de doua luni transportat in aceasta dimineata cu ajutorul elicopterului Smurd de la Roman la Iasi se afla in stare stabila. Copilul a fost injunghiat de propriul tata in urma unei altercatii intre parinti. Fortele de ordine ajunse la fata locului, au trebui sa sparga usa imobilului pentru a putea patrunde. Reprezentantii politiei Roman au observat ca atat sotia cat si cele doua gemene au fost injunghiate. Unul din copii a decedat. Coordonatorul UPU Smurd de la Iasi, prof. dr. Diana Cimpoesu ne-a declarat ca cea de al doilea copil este in stare stabila si dupa ce a primit primul… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

- Crima șocanta in Roman, județul Neamț, sambata dimineața. Un barbat și-a injunghiat soția și fiicele gemene in varsta de 2 luni și jumatate. Una dintre fetițe a murit. Surse judiciare au...

- In jurul orei 8, a fost inregistrat un prim apel 112, efectuat de un vecin, cu privire la faptul ca Nicolae D., din municipiul Roman, liși agreseaza soția.Echipajul sosit la fața locului, prin forțarea ușii de acces, a patruns in locuinț și au gasit cele 2 fiice gemene ale autorului, in varsta de 3…

