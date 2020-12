Trei persoane cu varste intre 35 si 64 de ani au fost retinute joi, pentru 24 de ore, in urma unor perchezitii domiciliare in municipiul resedinta si localitatile limitrofe, la suspecti de contrabanda cu tigarete si alcool, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.



"La data de 10 decembrie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Neamt, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Piatra Neamt, au efectuat 22 de perchezitii domiciliare in municipiul Piatra Neamt si in localitatile limitrofe, la persoane banuite de contrabanda cu tigarete…