Un pietrean de 44 de ani este cercetat de politisti dupa ce a fost depistat in trafic conducind sub influenta alcoolului. S-a intimplat pe 19 iulie, pe strada Mihai Viteazu. Fiind testat cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentratie de peste 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat. Soferul a fost condus la un […] Articolul Neamt: Soferi care au gafat apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .