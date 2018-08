Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au reinceput, joi, cautarile baiatului in varsta de 12 ani inecat cu o zi in urma in raul Siret, in municipiul Roman, a declarat, purtatorul de cuvant al ISU Neamt, capitanul Andrei...

- Un copil de aproximativ șase ani este cautat de pompierii din Neamț, miercuri dupa-amiaza, dupa ce s-a inecat in raul Siret in timp ce se afla la scaldat in zona municipiului Roman. Nu mai puțin de 28 de persoane au murit inecate de la inceputul sezonului cald in județul Neamț. O noua tragedie s-a petrecut,…

- Pompierii militari se afla in misiune de cautare a unui copil de 12 ani, posibil inecat in raul Siret, in localitatea Sendreni, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Ur...

- Pompierii militari se afla in misiune de cautare a unui copil de 12 ani, posibil inecat in raul Siret, in localitatea Sendreni, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita. Potrivit acestuia, la fata locului s-a deplasat un echipaj cu…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, colonelul Stefan Stoian, miercuri dimineata, la ora 8.00, au fost reluate cautarile in cazul celor doua fete de 16 si 19 ani din municipiul Braila, care marti dupa-amiaza au intrat in Dunare, in zona Plaja Lipoveneasca,…

- Un barbat din județul Neamț este cautat, marți dupa-amiaza, de catre pompieri, dupa ce a fost luat de viitura in timp ce se afla cu vacile la pascut, pe un deal. Intreaga scena a fost vazuta de catre un localnic din satul Itrinești, comuna Margineni, care a și sunat la numarul de urgența 112. „Barbatul…

- Fetița de trei ani, din județul Neamț, cautata de mai multe echipaje de pompieri, luni seara, intr-un rau, a scapat din mainile mamei sale, care a incercat sa o salveze. Femeia disperata a privit inmarmurita cum fiica ei este dusa de ape peste o suta de metri, dupa care a fost inghițita de ape. Cautari…

- Pompierii din judetul Neamt au intervenit marti seara pentru a ajuta un barbat care a anuntat ca ramasese blocat în apartament. Echipa de interventie a descoperit ca barbatul ramasese cu o mâna blocata sub pat, în timp ce încerca sa recupereze telecomanda cazuta. …