Neamţ: Sancţiuni dispuse la contractele part-time ■ actiunea a avut loc in perioada 13 - 23 ianuarie 2020 ■ controale cu caracter inopinat au fost la angajatorii la care numarul contractelor individuale de munca cu timp partial era mai mare de 30% din numarul total de contracte individuale de munca ■ au fost aplicate amenzi in valoare de 186.000 de lei […] Articolul Neamt: Sanctiuni dispuse la contractele part-time apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

