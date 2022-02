Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Neamt intervin, miercuri dupa-amiaza, pentru recuperarea unor tineri din Iasi care au intrat pe traseul care urca de la Cascada Duruitoarea, desi este inchis, iar apoi s-au abatut de la poteca, aflandu-se intr-o zona cu zapada de peste un metru si risc de avalansa. "Salvamont Neamt…

- Salvamontistii din Poiana Brasov au intervenit, miercuri, in sprijinul a 15 turisti care fie s-au accidentat pe partii, fie au ramas pe munte dupa ultima cursa a mijloacelor de transport pe cablu. Salvatorii reamintesc ca partiile din zona inferioara a statiunii sunt inchise, din cauza stratului…

- A inceput sezonul avalanselor. Salvamontistii recomanda turistilor evitarea vailor si fetelor abrupte incarcate cu zapada, iar celor care practica schiul de tura sau sporturile off-piste sa fie echipati cu transceiver si sonda de avalansa, lopata de zapada si, de preferat, un rucsac de avalansa cu airbag.

- In zonele inalte din Carpatii Meridionali este risc moderat, de gradul doi, de producere de avalanse de joi seara pana sambata, dupa care pericolul va fi mai mare, asa ca riscul va fi de gradul trei pe o scara de la unu la cinci.In prezent, cel mai mare strat de zapada este la Balea Lac, in muntii Fagaras…