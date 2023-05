Neamț: S-a activat planul roșu de intervenție. Accident grav Planul rosu a fost activat de pompierii din Neamt, in urma unui accident extrem de grav, care a avut loc in localitatea Seculeni. Din primele informatii, trei persoane au murit. Accidentul s-a produs intre o autoutilitara si doua masini. Trei persoane, un barbat de 45 de ani, o femeie de 31 de ani si un copil de 6 ani, și-au pierdut viața. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

