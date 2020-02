Stiri pe aceeasi tema

- ■ apartinatorii nu mai pot intra in vizita la copiii internati ■ masura a fost luata din cauza epidemiei de gripa ■ un copil de 1 an si 5 luni a decedat din cauza acestei afectiuni ■ Purtatorul de cuvint al Directiei de Sanatate Publica Neamt, medic Mirela Gradinaru, a anuntat faptul ca din cauza […]…

- ■ un control al Directiei de Statistica a relevat faptul ca doar 70% din primarii au completat registrele agricole pentru 2019 ■ o parte din unitatile administrativ teritoriale nu au registru electronic ■ Au demarat pregatirile pentru recensamintul agricol, actiune care va avea loc la nivelul intregii…

- ■ un padurar, care a ucis un minor si a fost condamnat la trei ani si jumatate de detentie, a cerut instantei reabilitarea ■ fapta a avut loc acum aproape 13 ani ■ Mihai Segneanu, un padurar de 52 de ani din Boghicea, care in urma cu mai bine de un deceniu a impuscat mortal […] Articolul Neamt: Vrea…

- Municipalitatea din Severin a reușit sa implemeteze o soluție eficienta pentru a elimina cozile de la ghișeele Direcției de Impozite și Taxe Locale, care se forma la fiecare inceput de an. Un sistem electronic de emitere a bonurilor de ordine și mai multe ghișee disponibile, acesta este secretul un…

- ■ 258 de persoane beneficiaza de legea venitului minim garantat, dar putini efectueaza munca in folosul comunitatii 47 ■ in 2019, au fost 56 de mandate de condamnare la munca pentru fapte penale si 54 pentru diverse contraventii ■ Munca in folosul comunitatii este prestata in baza Legii 416 a venitului…

- ■ s-ar putea angaja pina la finele celei de-a doua decade a lui ianuarie un inginer electrotehnist ■ la nivel de judet este nevoie de 348 de noi salariati ■ mai bine de jumatate din angajari ar putea avea loc in Piatra Neamt ■ Ca de fiecare data la inceput de an scade recrutarea de […] Articolul Neamt:…

- ■ tinarul de 19 ani, care a amenintat un minor si i-a cerut bani, a scapat de catuse ■ el a fost plasat sub control judiciar si are de respectat mai multe conditii ■ minorul si-ar fi cumparat linistea cu 85.000 lei ■ Tinarul de 19 ani, din localitatea Timsesti, care a amenintat cu bataia […] Articolul…

- ■ s-au inregistrat 2.017 infectii, 31 de bolnavi fiind internati ■ si numarul pneumoniilor este mare, inregistrindu-se 371 de copiii bolnavi, din care 87 au fost internati ■ In ultima saptamina de supraveghere epidemiologica, triaj care este efectuat de specialistii Directiei de Sanatate Publica din…