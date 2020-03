Stiri pe aceeasi tema

- Institutiile au oferit primele informatii oficiale despre primul caz confirmat de coronavirus in Neamt. Prefectul de Neamt, George Lazar, alaturi de un reprezentant al Directiei de Sanatate Publica Neamt, au organizat o conferinta de presa, in urma cu putin timp, joi, 12 martie. Dupa cum am informat…

- ■ peste 30 de bolnavi de gripa s-au inregistrat in ultima saptamina de supraveghere epidemiologica ■ numarul total de bolnavi este de 95 ■ infectii respiratorii acute a fost de 2.978 si al pneumoniilor de 478 ■ Conform unui comunicat de presa al Directiei de Sanatate Publica Neamt, in saptamina de supraveghere…

- ■ programul de vizitare al pacientilor a fost limitat din cauza epidemiei de gripa ■ masurile sint necesare pentru a preintimpina imbolnavirile ■ Toate unitatile sanitare din judetul Neamt au restrictionat programul vizitatorilor, data fiind cresterea numarului de cazuri de infectii respiratorii si…

- Decesul unui barbat in virsta de 42 de ani, din localitatea Stejaru, comuna Farcasa, produsa la trei zile dupa ce acesta a fost la spital, a dat nastere unor controverse legate de posibilitatea ca decesul sa fi fost evitat. Conform informatiilor oferite de reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean…

- ■ apartinatorii nu mai pot intra in vizita la copiii internati ■ masura a fost luata din cauza epidemiei de gripa ■ un copil de 1 an si 5 luni a decedat din cauza acestei afectiuni ■ Purtatorul de cuvint al Directiei de Sanatate Publica Neamt, medic Mirela Gradinaru, a anuntat faptul ca din cauza […]…

- Prefectul de Neamt, George Lazar, a solicitat semafoare si camera de luat vederi inteligenta in intersectia de la Girov, locul in care s-au produs de-a lungul timpului numeroase accidente grave. “Am solicitat amenajarea unei intersectii semaforizate prevazuta cu o camera de luat vederi, la Girov, in…

- ■ “solicit demisiile celor care conduc Compania Judeteana Apa Serv”, a spus George Lazar ■ “faptul ca domnul Angheluta nu a luat examenul poate demonstra competentele sale in aceasta zona”, a mai completat prefectul de Neamt ■ Prefectul de Neamt, George Lazar, s-a dezlantuit din nou impotriva conducerii…

- Prefectul de Neamt, George Lazar, alaturi de deputatul Laurentiu Leoreanu si reprezentanti ai SGA Neamt, ai conducerii ABA Siret, si ai Apa Serv Neamt, s-au deplasat miercuri, 22 ianuarie, in zona puturilor de captare “Pildesti – Simionesti” pentru a discuta la fata locului solutiile tehnice care trebuie…