Neamţ: Reprezentantul Cooperativei Agricole Hăşmaşul Dămuc, trimis în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri APIA Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Bacau au anuntat, luni, ca l-au trimis in judecata pe reprezentantul Cooperativei Agricole Hasmasul Damuc, pentru savarsirea infractiunilor de folosirea de documente false si fals sub semnatura privata. Totodata, a fost trimisa in judecata si cooperativa, sub aceleasi acuzatii. 'In perioada 2017-2019, inculpatul, reprezentant legal al Cooperativei Agricole Hasmasul Damuc, ar fi depus la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) mai multe documente (tabele centralizatoare) in care ar fi fost consemnate date false, in scopul de a…

