Stiri pe aceeasi tema

- ■ prefectul anunta ca CJ renunta la solicitarea de alocare a celor 500.000 de euro ■ pina acum Comitetul de Situatii de Urgenta era acuzat ca a votat impotriva ■ acum s-a votat favorabil ■ “Consiliul Judetean Neamt are obligatia de a se ocupa de toate procedurile legale pentru achizitia acestei aparaturi”,…

- Prefectul judetului Neamt, George Lazar, alaturi de reprezentanti ai institutiilor implicate in combaterea efectelor pandemiei de coronavirus, a sustinut luni, 16 martie, o conferinta de presa in care a precizat noile masuri ce vor fi luate la nivelul judetului. Acesta a insistat pe faptul ca entitatile…

- Institutiile au oferit primele informatii oficiale despre primul caz confirmat de coronavirus in Neamt. Prefectul de Neamt, George Lazar, alaturi de un reprezentant al Directiei de Sanatate Publica Neamt, au organizat o conferinta de presa, in urma cu putin timp, joi, 12 martie. Dupa cum am informat…

- ■ victima mai suferea si de alte afectiuni ■ a fost internata la Spitalul Roman, iar decesul a survenit la Clinica Sfinta Maria din Iasi ■ intr- o singura saptamina, s-au inregistrat 3.415 infectii respiratorii, 630 de pneumonii si 30 de cazuri de gripa ■ majoritatea imbolnavirilor cu gripa s-au produs…

- Prefectul de Neamt, George Lazar, a solicitat semafoare si camera de luat vederi inteligenta in intersectia de la Girov, locul in care s-au produs de-a lungul timpului numeroase accidente grave. “Am solicitat amenajarea unei intersectii semaforizate prevazuta cu o camera de luat vederi, la Girov, in…

- Prefectul de Neamt, George Lazar, alaturi de deputatul Laurentiu Leoreanu si reprezentanti ai SGA Neamt, ai conducerii ABA Siret, si ai Apa Serv Neamt, s-au deplasat miercuri, 22 ianuarie, in zona puturilor de captare “Pildesti – Simionesti” pentru a discuta la fata locului solutiile tehnice care trebuie…

- ■ sedinta a fost organizata de prefectul de Neamt ■ termenul de solutionare a recursului este pe 19 februarie ■ Prefectul judetului Neamt, George Lazar, a organizat o intilnire in cursul zilei de 13 ianuarie cu reprezentantii Primariei comunei Bicaz Chei, ai Consiliului judetean Neamt, reprezentanti…