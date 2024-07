Stiri pe aceeasi tema

- Doua surori in varsta de 16, respectiv 18 ani, din comuna Oniceni, sunt cautate de politisti dupa ce au fost date disparute de familie, a anuntat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. Rodica Bianca Mania si Marinela Simina Mania ar fi plecat voluntar de la domiciliu in data de 14 iulie…

- Politistii au aplicat, duminica, o amenda de 1.400 de lei unei persoane care a continuat campania electorala dupa incheierea acesteia, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Covasna. De asemenea, au dat un avertisment scris unei persoane care a filmat in incinta unei sectii de votare. „In…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț, inspectorul Ramona Ciofu, a declarat ca un total de 21 de persoane aflate in arest preventiv și-au exprimat dorința de a folosi urna mobila pentru a vota. Conform legislației in vigoare, aceste persoane aflate in arest preventiv…

- O batrana in varsta de 85 ani a fost accidentata, vineri, pe trecerea de pietoni, de o autoutilitara, in orasul Bicaz, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘In urma verificarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca, in timp ce un barbat in varsta de 55 ani, din Bicaz, conducea…

- Un barbat a decedat dupa ce autoturismul pe care il conducea a intrat in coliziune cu un camion, pe drumul national DN 15D, in localitatea Bozienii de Sus, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘Soferul de pe autoturism este decedat. Traficul este blocat total’, a precizat purtatorul…

- O femeie din municipiul Roman este cercetata penal dupa ce si-ar fi ucis copilul nou-nascut, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. Politistii s-au autosesizat in acest caz pentru ca stiau ca femeia este gravida si au observat, miercuri, ca ar fi nascut, dar nu are bebelusul.…

- Trei persoane, intre care un copil, au fost ranite intr-un accident rutier produs de un sofer beat, in noaptea de sambata spre duminica, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.

- Trei persoane, intre care un copil, au fost ranite intr-un accident rutier produs de un sofer beat, in noaptea de sambata spre duminica, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘In urma cercetarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca, in timp ce un barbat in varsta de 31 ani…