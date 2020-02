Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la rutiera au dat iama in soferii vitezomani din Neamt, intr-o singura zi fiind retinute peste 100 de permise pentru depasirea cu peste 50 de km/h a vitezei maxime admise. “In cadrul acțiunii au fost aplicate 230 de sancțiuni contravenționale, potrivit prevederilor Ordonanței de urgența…

- Politistii nemteni au amendat o societate comerciala din Bacau cu 20.000 de lei, dupa ce au prins, in Girov, doua persoane care transportau deseuri feroase fara documente de insotire sau provenienta a marfii. Marfa a fost confiscata. “La data de 19 februarie., polițiștii Serviciului de Investigare a…

- Un sofer baut care a incercat sa scape de politistii care i-au facut semn sa opreasca a fost prins dupa o urmarire de aproximativ 300 de metri. “La data de 29 ianuarie, polițiștii Secției de Poliție Rurala Sagna, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au efectuat semnalul regulamentar de oprire…

- Un barbat din Roman, pe numele caruia era emis un mandat de arestare preventiva, pentru ca si-a agresat concubina, a fost depistat și incarcerat de polițiștii nemțeni. “La data de 23 ianuarie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Politiei municipiului Roman au depistat, in urma investigațiilor…

- Politistii rutieri din Neamt „marcheaza” record dupa record. Ei au lasat 42 de vitezomani fara permis si au dat amenzi de peste 52.000 de lei in doar opt ore. „La data de 18 ianuarie, in intervalul orar 08.00 – 16.00, polițiștii Serviciului Rutier Neamț au desfașurat o actiune pentru prevenirea evenimentelor…

- Trei adolescenti, cu virste cuprinse intre 15 si 16 ani, au fost retinuti de politistii nemteni pentru ca, in doua nopti consecutive, au furat doua autoturisme din curtile unor gospodarii din Dumbrava Rosie. In cazul unui furt, adolescentii au fost prinsi in flagrant de proprietar. “Polițiștii din cadrul…

- Un minor de 12 ani, care a plecat din Complexul de Servicii “Familia Mea”, din Roman, este cautat de politisti. “Politistii din cadrul Poliției municipiului Roman cauta un minor de 12 ani, care a parasit voluntar Complexul de Servicii ”Familia Mea” din Roman și nu a mai revenit. La data de 10 decembrie…

- O femeie banuita de comiterea infractiunii de furt este cautata de politistii nemteni, care cer sprijinul populatiei pentru prinderea ei. “Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Ion Creanga solicita sprijinul cetatenilor pentru identificarea unei femei, banuita de comiterea infracțiunii de…