- Ploile torentiale de vineri seara, 19 iunie, au facut din nou probleme in judet, in conditiile in care mai multe localitati din zona Roman au fost sub cod rosu, fiind emis si un mesaj prin RO Alert in acest sens. Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din curtile mai multor gospodarii din Roman,…

- Autoritatile au emis cod rosu de grindina si ploi torentiale pentru mai multe localitati din Neamt, valabil joi, 11 iunie, in intervalul 18.30-19.10: “Cod rosu. Zone vizate: Județul Neamt: Bicaz, Bodești, Pingarați, Cracaoani, Gircina, Hangu, Alexandru cel Bun, Ghindaoani, Negrești, Dobreni. Fenomene…

- Un barbat in virsta de 50 de ani a decedat duminica dimineața, 7 iulie, dupa ce a ajuns cu mașina intr-un iaz din Podoleni. “Pompierii din cadrul Detașamentului Piatra Neamț intervin cu o autospeciala de stingere cu modul pentru descarcerare, o barca și o ambulanța SMURD pentru scoaterea unui autoturism…

- Un al doilea incendiu a izbucnit, marti, 2 iunie, intr-o gospodarie din Neamt, de data aceasta fiind vorba despre un apartament din Roman. O batrina in virsta de 81 de ani a suferit un atac de panica, iar pompierii au stabilit ca flacarile au pornit din cauza unui scurtciruit electric. “In jurul orei…

- Un autoturism s-a facut scrum, simbata, 2 mai, in localitatea Talpa. Dupa ce au stins flacarile pompierii au stabilit ca acestea au izbucnit de la un scurtcircuit electric si au avut surpriza sa gaseasca in portbagaj, arse, 40 de pasari. “In jurul orei 12.20, prin apel la 112 pompierii nemțeni au fost…

- ■ mai multe accidente au avut loc in ultimele zile ■ intr-un caz, un minor de 17 ani a furat o masina, a comis un accident si apoi a amenintat ca se sinucide ■ alte doua evenimente rutiere s-au soldat cu victime ■ Un minor in virsta de 17 ani, care s-a certat cu parintii […] Articolul Neamt: Un mucos,…

- Pompierii nemteni au fost solicitati sa intervina in cazul unui incendiu izbucnit, duminica, 19 aprilie, intr-un bloc din cartierul Dodeni, din Bicaz. “Prin apel la 112, in jurul orei 17.35, pompierii nemțeni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament din…