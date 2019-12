Stiri pe aceeasi tema

- ■ la inceput de decembrie sint libere numai 555 de job-uri in tot judetul ■ cam jumatate din cererea de personal vine de la angajatori din Piatra Neamt si comunele limitrofe ■ Pe final de an cererea de personal a intrat la apa si daca pe timpul verii in tot judetul erau peste 1.000 de […] Articolul…

- Doi nemteni, o femeie de 73 de ani si un barbat de 65 de ani, pietoni, au fost victime ale unor accidente rutiere produse pe 11 noiembrie, pe soselele din Neamt. Femeia a fost accidentata pe o strada din Piatra Neamt in timp ce traversa pe o trecere de pietoni. “Din primele cercetari efectuate a […]…

- Fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc, fosta sefa a CNA, Laura Georgescu, un fost membru, Narcisa Iorga si fostul primar Gheorghe Stefan zis Pinalti afla abia in 15 noiembrie un prim verdict in dosarul de coruptie in care sunt judecati pentru modalitatea de exprimarea a unor voturi in cadrul sedintelor…

- Polițiștii din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamt au depistat, in urma investigațiilor efectuate, un tinar din Piatra Neamt, pe numele caruia Tribunalul Neamt emisese un mandat de arestare preventiva. “La data de 21 octombrie, politistii din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamt in colaborare…

- ■ inculpatul a ramas cu o pedeapsa cu suspendare pentru accidentul soldat cu un mort si sapte raniti ■ culpa lui a fost stabilita la 60% ■ instanta de apel a majorat daunele de la circa 400.000 lei, la aproape 600.000 lei ■ accidentul a avut loc acum mai bine de doi ani ■ Dosarul […] Articolul Neamt:…

- ■ procurorii anticoruptie au atacat sentinta prin care Gheorghe Stefan a fost achitat ■ fostul primar al municipiului Piatra Neamt fusese acuzat de nereguli in modul de finantare a gruparii de fotbal FC Ceahlaul ■ anchetatorii spun ca prin traficarea influentei ar fi obtinut de la o firma aproape 10…

- ■ Curtea de Apel Bucuresti a dispus rejudecarea cauzei in care Gheorghe Stefan fusese judecat pentru fraudarea Postei ■ hotarirea vizeaza un viciu la procedura de citare a partilor ■ procesul se va relua la instanta de fond, Tribunalul Bucuresti ■ initial, Pinalti fusese condamnat la 8,2 ani de detentie…

- ■ afaceristul Horatiu Berdila a recunoscut ca le-ar fi dat bani lui Gheorghe Stefan, ex-primarul de la Piatra Neamt si lui Vasile Blaga ■ el a obtinut o pedeapsa cu suspendare, care trebuie consfintita de instanta ■ este vorba de un dosar mai vechi in care Blaga a fost achitat ■ pentru Berdila si Pinalti…