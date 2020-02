Neamţ: Pieton, victima unui accident rutier Un tinar in virsta de 20 de ani, din Pipirig, a ajuns la spital, pe 6 februarie, dupa ce a fost victima unui accident rutier. “Din cercetarile preliminarii s-a stabilit faptul ca, in timp ce un barbat de 64 de ani, din județul Cluj, conducea un autoturism pe DN 15 B, in localitatea Stinca, din […] Articolul Neamt: Pieton, victima unui accident rutier apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

